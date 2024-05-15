مجازر جديدة بغزة أكثر من 60 شهيدا خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا، و80 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

واشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35,233 شهيدا، و79,141 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 222 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

واستشهد وجرح عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال استهداف مجموعة من المواطنين، تجمعوا لالتقاط إشارة انترنت، في تقاطع شارع الجلاء مع شارع العيون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، حيث وصل 3 جثامين أشلاء إلى المستشفى المعمداني، وجرح العشرات بينهم حالات حرجة.

كما استشهد 3 مواطنين، وجرح آخرون، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي، مركبة مدنية شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن طيران الاستطلاع استهدف بصاروخ على الأقل مركبة في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، ما أسفر عن 3 شهداء وجرح آخرين.