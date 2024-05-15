مقررة أممية: إسرائيل توهم المجتمع الدولي بأن المدنيين محميون بغزة

فلسطين اليوم

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن "إسرائيل" توهم المجتمع الدولي بأن المدنيين محميون في حربها على قطاع غزة.

وأشارت ألبانيز إلى أن "إسرائيل" تستخدم مصطلحات من القانون الدولي من قبيل "تحذيرات، وأوامر إخلاء، ومناطق آمنة" مع هجماتها المتواصلة في غزة بغية خلق وهم بأن عملياتها تضمن حماية المدنيين.

وأضافت، أن هذا "التمويه الإنساني" قد حول غزة فعلا إلى مكان "ليس فيه مدنيون" حيث يمكن تدمير كل شيء ويمكن قتل الجميع.