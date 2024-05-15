القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدمرة أميركية وسفينة في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع إن القوات المسلحة استهدفت مدمرة أميركية وسفينة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ وكانت الإصابة دقيقة.

وأشار يحيي سريع في بيان اليوم الأربعاء إلى أن العملية تمت بمشاركة القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

وأكد السريع أن القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتِ المدمرةَ الأمريكيةَ "ميسون" في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً.

فيما نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ عمليةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (Destiny) في البحرِ الأحمرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً.

وأكد السريع أن استهدافُ السفينةِ جاءَ بعدَ انتهاكِها قرارَ حظرِ مرورِ السُّفِنِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بتوجهِهَا إلى ميناءِ أُمِّ الرشراشِ في 20 أبريل الماضي بأسلوبِ الخداعِ والتمويهِ بادعاءِ توجهِهَا إلى ميناءٍ آخر، إلا أنّها كانتْ تحتَ الرصدِ والمتابعةِ من قواتِنا المسلحةِ، وتم توجيهُ التحذيراتِ إليها بعدمِ دخولِ موانئِ فلسطينَ المحتلةِ فأصرّتْ على انتهاكِ قرارِ المنعِ فأصبحتْ في قائمةِ السُّفُنِ المستهدفةِ والممنوعةِ منَ الإبحارِ في مِنطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنية.