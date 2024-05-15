سلطات الاحتلال تهدم مساكن العراقيب للمرة الـ225

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال اليوم الأربعاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب، للمرة الـ225 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وهذه هي المرة الثالثة التي تُهدم فيها القرية منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة في عام 2023، و15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021.

وتُلاحق سلطات الاحتلال أهالي العراقيب بذريعة البناء دون ترخيص، و"الاستيلاء على أراضي الدولة"، كما فرضت غرامات باهظة على أهالي العراقيب، وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.