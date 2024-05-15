تشييع جثمان الشهيد علاء شريتح في طولكرم

فلسطين اليوم

شيعت جماهير طولكرم اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد علاء أديب عبد الجابر شريتح (45 عاما) من مدينة طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال، والمؤكدة على السير على خطا الشهداء.

وسار المشيعون باتجاه منزل الشهيد في شارع الحدادين بالمدينة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من ذويه وأقاربه، ومن ثم الصلاة على جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد عثمان بن عفان (الجديد)، قبل مواراته الثرى في المقبرة الغربية في طولكرم.

واستشهد شريتح برصاص الاحتلال في الرابع من الشهر الجاري، بعد محاصرة جيش الاحتلال لمنزل آل بدران في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، والذي تخلله اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقذائف "انيرجا" وهدم كامل المنزل بجرافات ثقيلة.

وأسفر العدوان يومها عن استشهاد خمسة شبان من بينهم شريتح، الذي تم انتشال أشلاء من جسده من تحت أنقاض المنزل المهدم في وقت لاحق بعد انسحاب جيش الاحتلال منه، وكان في حينه مجهول الهوية، حتى تم أمس الثلاثاء الاعلان عن هويته بعد ظهور نتيجة فحص DNA.

كما تم الاعلان عن هويته الشهيد تامر فقها (21 عاما)، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد فحص DNA، والذي تم انتشال جثمانه وهو مقطوع الرأس، حيث شيع جثمانه الطاهر مساء أمس الثلاثاء.

وتحتجز قوات الاحتلال جثماني الشهيدين أسال بشير توفيق بدران (42 عاما)، وعدنان تيسير كامل سمارة (40 عاما)، اضافة الى اشلاء من جثماني الشهيدين فقها وشريتح، الذين استشهدوا معا في المنزل المذكور.