مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي آخر خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وقالجيش الاحتلال، إن الرقيب "إيرا يائير غيسبان، البالغ من العمر 19 عاما، لقي مصرعه خلال مشاركته في المعارك جنوبي قطاع غزة، حيث تجري هناك اشتباكات عنيفة".

وبذلك يرتفع عدد قتلى "الجيش" منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 621 بين ضابط وجندي.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقرّ بإصابة 14 جنديًا إسرائيليًا جراء اشتباكات وتفجير عبوات شمال وجنوب قطاع غزة، بينهم 4 إصابات خطيرة.