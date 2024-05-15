كلية في لندن تنضم إلى الحراك الطلابي المتضامن مع فلسطين

فلسطين اليوم

بدأ طلبة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، اعتصاما في مبنى مارشال التابع للكلية، دعما لفلسطين واحتجاجا على تعاون الكلية مع شركات إسرائيلية.

وأوضح أحد الطلبة المنظمين للاعتصام في تصريحات صحفية، أنهم أعدوا تقريرا من 116 صفحة يكشف عن علاقات الكلية بالشركات المتعاونة مع إسرائيل، والشركات في المستعمرات بالضفة، ومنتجي الوقود الأحفوري وبائعيه، ومصنعي الأسلحة.

وأشار إلى أن الكلية تتلقى نحو 485 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار) من التبرعات، "تنفق منها ما يقرب من 80 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على الجرائم ضد الفلسطينيين والوقود وشركات الأسلحة ومموليها".

وأكد أنهم بدأوا الاعتصام في مبنى مارشال مطالبين بإنهاء علاقات كليتهم بالشركات الإسرائيلية.

وأشار إلى أنهم كانوا يحاولون الاجتماع بإدارة الكلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول، لكن مطالبهم قوبلت في الغالب "بالبيروقراطية والصمت".

ومنذ إبريل/ نيسان الماضي، ينظم طلبة وأكاديميون في جامعات بدول عديدة، بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والهند، فعاليات تطالب بإنهاء الحرب على غزة ووقف أي دعم أو تعاون مع إسرائيل.