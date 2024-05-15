مستشفى غزة الأوروبي يخرج عن الخدمة بعد توقف مولدات الكهرباء عن العمل

فلسطين اليوم

قالت مصادر طبية فجر اليوم الأربعاء، إن مولدات الكهرباء توقفت عن العمل في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن مولدات الكهرباء في مستشفى غزة الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة الباقية والعاملة في قطاع غزة، توقفت عن العمل نتيجة نفاد الوقود، ما يهدد حياة مئات الجرحى والمرضى وداخله.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على حيي السلام والجنينة شرق مدينة رفح، وفي محيط تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.