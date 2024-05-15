"هآرتس": عملية جباليا عبثية.. وحماس ترمم قدراتها وتعيد تأسيس نفسها داخل غزة

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنّ أغلبية الجنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي "يعتقدون أن العملية في جباليا عبثية".

ونقلت عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إنّ "العمليات الأخيرة أظهرت أن تقديرات الجيش ليست صحيحة، في ما يتعلق بالبنية التحتية لحماس".

وتابع الضابط بالقول إنّ حماس ترمم قدراتها "بسرعة كبيرة، وتعيد تأسيس نفسها مجدداً في مناطق أخرى بغزة"، مضيفاً: "حماس غيرت تكتيكات الحرب مؤخراً وتركز أكثر على تفخيخ المباني".

وكانت المقاومة الفلسطينية قد استهدفت في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، أمس الثلاثاء، دبابتي "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" في شارع "أبو العيش".

وفي منطقة أبو زيتون بمعسكر جباليا، استهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

وبالتزامن، نشرت الكتائب مشاهد من التحام مجاهديها مع جنود الاحتلال وآلياته في محاور شمالي القطاع.

كذلك، تمكن مجاهدو سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من استدراج قوة كبيرة خاصة للاحتلال لكمين محكم ومركب في شارع سوق الذهب في المدينة، والإجهاز عليها من نقطة صفر.

كما تمكن مجاهدو السرايا من تفجير عبوة "برق" في "جرافة D9"، فجر أمس، في منطقة أبو زيتون في معسكر جباليا شمالي القطاع، بالإضافة إلى قنص جندي إسرائيلي يتحصن في أحد المباني في المنطقة ذاتها.

واستهدفت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" قوة راجلة في امتداد شارع "أبو العيش".

بدورهم، يخوض مجاهدو كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم بمحيط مدارس أبو زيتون شرقي مخيم جباليا.