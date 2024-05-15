العراق: بطائرة مسيرة تستخدم لأول مرة.. المقاومة الإسلامية تستهدف "إيلات"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها بواسطة الطيران المسير، هدفاً عسكرياً في "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.

واستخدمت المقاومة العراقية سلاحين جديدين؛ الأول مسيرة "الارفد"، والثانية لم تعلن عن اسمها بعد.

كما كشفت مصادر أن الطائرة الجديدة تستخدم لأول مرة أيضا، "وتختلف عن الطائرات المسيرة السابقة لجهة قدرتها التدميرية إلى سرعتها وتقنيتها".

ومنذ أيام، أعلنت المقاومة، في ثلاثة بيانات منفصلة، تنفيذ مجاهديها ثلاث عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باستخدام الطائرات المُسيّرة، ضربوا من خلال إحداها موقعاً إسرائيلياً عسكرياً في "إيلات"، وفي عمليةٍ أخرى هدفاً حيوياً فيها.

وتبنّت، في بيانين، استهداف مجاهديها فجر الجمعة، بواسطة الطيران المُسيّر، موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في "إيلات"، وهدفاً حيوياً في المدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقالت في بيانٍ مقتضب نشرته ليل الخميس، إنّ مجاهديها استهدفوا، بواسطة الطيران المُسيّر، القاعدة الإسرائيلية الجوية "عوبدا"، مؤكّدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.