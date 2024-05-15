قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلتين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واقتحمت قوات الاحتلال العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة مناطق، فيما دارت اشتباكات في عدة محاور خاصة في مناطق مخيمات اللاجئين، أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وشملت الاقتحامات مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واندلعت اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها نابلس من جهة دير شرف، وتنفيذها حملة دهم للمنازل تخللها اعتقالات واعتداءات، في حين داهمت تلك القوات عمارة الشروق قرب مستشفى نابلس التخصصي في شارع الجامعة.

وتمركزت آليات الاحتلال قبالة مشفى نابلس التخصصي وعلى مقربة من جامعة النجاح الحرم القديم.

وجاء في بيان صادر عن مجموعة "عرين الأسود": "اشتبكنا مع قوات الاحتلال في شارع الجامعة ومحيط مستشفى نابلس التخصصي واستهدفناها بالعبوات".

وفي محافظة أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال حارة الشهيد جبريل كمال ومحيطها في مخيم عقبة جبر في أريحا، وداهمت القوات منزل الطفل الجريح جود حميدات في المخيم.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام وقنابل الإضاءة في سماء البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الإرسال في مدينة البيرة، وبلدة حوسان ببيت لحم، واعتقلت شابين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مراد رضوان من داخل مخبره في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سالم حريزات من يطا جنوب الخليل والذي أمضى 16 عاما في سجون الاحتلال. واعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين بينهم أسرى سابقون بعد دهم وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها عرف منهم: يحيى إسماعيل العمور وقصي خالد العمور واسامه خالد العمور وسفيان احمد العمور ومحمد جبرائيل العمور وموسى جبرائيل العمور وبراء الهريني وسمير بحيص وسالم رشيد.

واعتقلت قوات الاحتلال مراد سمور بعد اقتحام منزله في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حزما وعناتا شمال شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد سلامة عقب اقتحام منزله في بلدة عناتا، كما اعتقلت القوات شابا ووالده في مخيم شعفاط بالقدس.