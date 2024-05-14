العودة ووقف الحرب على غزة.. آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في الجليل المحتل في ذكرى النكبة

فلسطين اليوم

شارك آلاف الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مسيرة العودة، في الجليل المحتل شمالي فلسطين المحتلة، وذلك إحياءً للذكرى الـ76 للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948.

وأكدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين داخل الأراضي المحتلة عام 48، بدعم من لجنة المتابعة العليا، أنّ "النكبة ليست مجرد ذكرى، وإنما هي واقع ملموس ويومي يعيشه الفلسطينيون، خاصة أهالي قطاع غزة".

وطالبت اللجنة بوقف الحرب والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، وقال عضو إدارة جمعية الدفاع عن المهجرين، موسى صغير، في تصريح: "أنا مهجر من قرية هوشة ولدت في عام 1949 في شفا عمرو بجانب قرية هوشة. والآن تقع مستوطنة أوشة ومستوطنة رمات يوحنان على أنقاضها".

ودعت الجمعية في وقت سابق إلى أوسع مشاركة في مسيرة وفعاليات العودة في قريتي هوشة والكساير قضاء شفا عمرو، تحت عنوان "ارفعوا أيديكم عن غزة أوقفوا الحرب الآن".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية للشهر الثامن على التوالي، مرتكباً المجازر بحق المدنيين ومستهدفاً مقومات الحياة كافة في قطاع غزة.

وفي آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة في غزّة، ارتفعت حصيلة ضحابت الغدران 35173 شهيدًا، و79061 جريحاً، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتستمر منذ نحو شهر، تظاهرات الطلاب في حرم الجامعات الأميركية والأوروبية دعماً للقضية الفلسطينية وتنديداً بالعدوان، ورفضاً لسياسة بلادهم بشأن غزّة.