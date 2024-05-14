قطر: المفاوضات وصلت لطريق مسدود وعملية رفح أثرت في مسارها

فلسطين اليوم

قال رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدًا أنّ عدوان الاحتلال على مدينة رفح أثرّ في مسارها وأعاد الأمور إلى الوراء.

وأضاف في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي، أنّ المباحثات شهدت عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بطريقة وقف الحرب، موضحًا أنّ العالم بأكمله فشل بمنع تمدد الحرب في غزة.

ودعا وزير الخارجية القطري إلى "وضح حد للفظائع في قطاع غزة، مشددًا أن موقف بلاده ثابت ولم يتغير بشأن دعم الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنّ مكتب حركة حماس في الدوحة شكّل قناة اتصال فعالة، ولا مجال للتكهن بشأن مصيره، مبينًا أن المكتب سيظل مفتوحاً طالما استمرت الحرب في غزة وهناك حاجة للتواصل مع الحركة.

وأوضح أنّ قطر أجرت تقييمًا لوساطتها فيما يتعلق بالحرب على غزة، لكنها "ستبقى موجودة كوسيط متى كانت الحاجة لها"، مشيرًا إلى أن بلاده لم توقف التفاوض بين الكيان والمقاومة رغم التحديات التي مرت بها.