مسيرة العودة الـ27 في هوشة والكساير المهجرتين

فلسطين اليوم

انطلقت جماهير غفيرة في الأراضي المحتلة العام 48، اليوم الثلاثاء، في مسيرة العودة الـ27 المقامة هذا العام في أراضي قريتي هوشة والكساير المهجرتين.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة، وبحق العودة للفلسطينيين إلى وطنهم.

كما رفعوا لافتات حملت أسماء القرى الفلسطينية المهجرة وصور الشهيد الأسير وليد دقة ابن مدينة باقة الغربية، وطالبوا بتحرير جثمانه لمواراته في ثرى الوطن.