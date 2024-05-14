الأسير محمد عارضة يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

دخل الأسير محمد قاسم أحمد عارضة (42 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ23 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت عارضة بتاريخ 14/05/2002، وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى عشرين عاما أخرى.

وأضاف، أن الأسير العارضة تمكن بتاريخ 2021/9/6 برفقة الأسيرين أيهم كممجي، ومحمود العارضة، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي، بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن "جلبوع"، وأعاد الإحتلال اعتقالهم بعد أيام، وأصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 5 سنوات إضافية بحقه ورفاقه الأسرى.

-