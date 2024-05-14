وسط مواجهات.. الاحتلال يقتحم الضفة ويعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الثلاثاء- عددًا من المواطنين خلال حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها مواجهات واشتباكات في عدة محاور.

ففي نابلس، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

ودهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في شارع عمان شرق نابلس، واعتقلت الشاب أسعد شريف منى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الساوية جنوب نابلس.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.

وأضاء مستوطنون أسوار الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بعلم الاحتلال.