مستوطنون يُحرقون جزءا من مقر الأونروا في القدس

فلسطين اليوم

أحرق مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الثلاثاء، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الكائن في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس المحتلة، وهي المرة الثالثة خلال أسبوع.

وقال سكان محليون إن مستوطنين ألقوا فجر اليوم مواد مشتعلة على مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، ما أدى لاشتعال النيران في أجزاء من الساحة الخارجية، تزامنًا مع إلقاء الحجارة باتجاه المقر.

وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قد أعلن يوم 9 أيار/ مايو الجاري، إغلاق المقر في القدس، لحين اتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات الأمن المناسبة، بسبب محاولة مستوطنين مرتين إحراقه خلال أسبوع.

وأكدت "الأونروا"، أن من مسؤولية "إسرائيل"، كقوة احتلال، أن تضمن حماية الموظفين والمرافق التابعة للأمم المتحدة في جميع الأوقات، وفقا للقانون الدولي.

ومحاولة إحراق مقر الأونروا، فجر اليوم، هي الاعتداء الثالث الذي يتعرض له المقر الدولي بالقدس خلال أسبوع، وهاجم عدد من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال المقر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وحاولوا اقتحامه، وإضرام النيران في محيطه.