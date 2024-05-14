الصحة بغزة: 82 شهيدا و 234 إصابة خلال لساعات الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35173 والجرحى إلى 79061، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ورصدت، في تقريرها اليومي، ارتكاب الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 82 شهيداً و 234 جريحاً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الصحة أنه ما زال هناك آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطراقات، لم تستطع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم.