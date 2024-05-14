المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف "إيلات" بمسيّرات تُستخدم لأول مرة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنّها استهدفت مدينة "أمّ الرشراش - إيلات"، اليوم الإثنين، بمسيرتين هجوميتين من نوع "الأرفد".

وأوضحت المقاومة في بيانها أنّ هذا النوع من المسيرات يستخدم لأول مرة في هذه المعركة من قبلها، ضد أهداف في كيان الاحتلال.

ومنذ أيام،أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في ثلاث بيانات منفصلة، تنفيذ مجاهديها ثلاث عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باستخدام الطائرات المُسيّرة، ضربوا من خلال إحداها موقعاً إسرائيلياً عسكرياً في "إيلات"، وفي عمليةٍ أخرى هدفاً حيوياً فيها.

وتبنّت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيانين، استهداف مجاهديها فجر اليوم الجمعة، بواسطة الطيران المُسيّر، موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في أم الرشراش ("إيلات")، وهدفاً حيوياً في المدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب نشرته ليل الخميس، إنّ مجاهديها استهدفوا، بواسطة الطيران المُسيّر، القاعدة الإسرائيلية الجوية "عوبدا"، مؤكّدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.