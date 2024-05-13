عمليات نوعية من جباليا حتى رفح.. المقاومة تثخن بالعدو!

فلسطين اليوم

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال في جباليا شمالي قطاع غزة، ومدينة رفح جنوبي القطاع، حيث تصطاد جنود الاحتلال وآلياتهم، وتخوض اشتباكات ضارية معها من مسافات قريبة وبالأسلحة المناسبة والمتنوعة.

وتخوض سرايا القدس اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات الاحتلال في محيط معسكر جباليا، وأوقعت قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات خضناها في محور التقدم شرقي جباليا.

وبفارق نصف ساعة، تمكن مقاتلو السرايا من قنص جنديين إسرائيليين خلف مدارس أبو زيتون معسكر جباليا شمالي قطاع غزّة.

وبقذائف "آر بي جي"، استهدف مقاتلو سرايا القدس دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" في شارع الهدد شرقي جباليا، وآليتين عسكريتين إسرائيليتين في محيط محلات نوفل.

كذلك، قصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون تموضعاً لجنود وآليات الاحتلال في محيط مدارس أبو زيتون، وتجمع آخر في محيط كافتريا "رابعة"، بالإضافة إلى قصف قوة إسرائيلية راجلة في شارع عسلية شرق جباليا.

من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف 13 آلية بينهم 12 دبابة وجرافة عسكرية واحدة بعد توغلهم شرقي جباليا، وقصف تحشدات قوات الاحتلال في المنطقة بالهاون الثقيل.