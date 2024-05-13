السيد نصر الله للمستوطنين: إذا أردتم العودة إلى الشمال.. فأَوقِفوا الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أنّ الجبهة اللبنانية مستمرة، كماً ونوعاً، في العمليات التي تنفّذها إسناداً للمقاومة في قطاع غزة، مشدداً على أنّها تفرض معادلات، وعلى أنّ الربط بجبهة غزة هو "أمر قطعي ولا نقاش فيه".

وفي كلمة ألقاها في الذكرى الثامنة لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين، قال السيد نصر الله إنّ العالم كله "سلّم بهذه الحقيقة (الربط بجبهة غزة هو أمر قطعي ولا نقاش فيه). لذلك، أبلغ الأميركيون رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن لا حل في الشمال من دون وقف إطلاق النار في غزة".

ووجّه السيد نصر الله الحديث إلى مستوطني شمالي فلسطين المحتلة، الذين يستعجلون العودة إلى الشمال، داعياً إياهم إلى "التوجه إلى حكومتهم حتى توقف العدوان على غزة".

وسخر السيد نصر الله أيضاً من تصريح وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي قال فيه إنّه "قضى على نصف مقاتلي حزب الله".

وأكد السيد نصر الله أنّ تقويم نتائج الحرب يتطلب الذهاب إلى الميدان والواقع أولاً، لا إلى ما يقوله الاحتلال الإسرائيلي (بشأن تحقيق انتصارات في الحرب)، مشيراً إلى أنّ "ثمة إجماعاً على الفشل في إسرائيل".

وأشار إلى أنّ حلفاء نتنياهو يسخرون منه عندما يقول إنّه "على بعد خطوة واحدة عن النصر"، مشدداً على أنّ المسألة "لا تقتصر فقط على الفشل الإسرائيلي في تحقيق الأهداف، بل أيضاً في مزيد من الخسائر الاستراتيجية".

ولفت السيد نصر الله أنّ إحدى أهمّ نتائج الحرب هي "تسليم الاحتلال بأنّه لم يحقّق النصر"، بينما يطالب 70% من الإسرائيليين باستقالة رئيس الأركان العامة لـ"الجيش"، هرتسي هاليفي.

وتناول السيد نصر الله ما تورده استطلاعات الرأي في كيان الاحتلال بشأن الثقة بـ"إسرائيل" كـ"دولة"، والثقة بـ"جيشها"، ومفاده أنّ "30% (من المستوطنين)، في الحدّ الأدنى، يقولون إنّ هذه الدولة لا يمكن العيش فيها".

ورأى السيد نصر الله أنّ "الإنجاز الحقيقي" يتمثّل بعجز "إسرائيل"، التي يقف خلفها الغرب، عن استعادة أسراها أو تحقيق النصر، وعجزها عن حماية سفنها من الصواريخ القادمة من آلاف الكيلومترات.