حماس تدين اقتراح ليندسي غراهام قصف غزّة بقنبلة نووية: سقوط أخلاقي عميق

فلسطين اليوم

دانت حركة حماس، الاثنين، دعوة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى قصف قطاع غزّة بقنبلة نووية، قائلة إنّ التصريحات الصادمة التي أدلى بها السيناتور الأميركي "تدلل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه".

وأضافت حماس في بيانٍ، أنّ "عقلية الإبادة والاستعمار التي تسكنه، مع قطاعات من النخبة السياسية في الولايات المتحدة، والمتماهية مع جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، ينفّذها جيش الاحتلال المتجرّد من الأخلاق ضد مدنيين عُزَّل".

وقال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، في مقابلة مع قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية، مساء الأحد، إنّه يحقّ لـ "إسرائيل" تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي لإنهاء الحملة العسكرية، كما فعلت بلاده بمدينتي هيروشيما وناغازاكي في الأربعينيات ضد اليابان لإنهاء الحرب العالمية الثانية.