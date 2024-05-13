أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بمجموعة مكلَّفة بحماية 4 أسرى بينهم بولين

فلسطين اليوم

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، فقدان الاتصال بالمجموعة المكلفة حماية أسرى للاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيانٍ نشره أبو عبيدة، عبر قناته في تلغرام، أنه "نتيجة قصف الاحتلال الهمجي، خلال الأيام الـ 10 الماضية، انقطع اتصالنا بمجموعة من مجاهدينا تحرس 4 من الأسرى الإسرائيليين، بينهم الأسير هيرش غولدبيرغ بولين".

وفي نيسان/أبريل الماضي، نشرت "كتائب القسّام" رسالةً مصوّرةً للأسير الإسرائيلي لديها في غزّة، هيرش غولدبيرغ بولين، طالب فيها رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، والوزراء بإعادة الأسرى، والاستقالة من مناصبهم.