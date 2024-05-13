اليمن: قصف أميركي بريطاني يستهدف مطار الحديدة الدولي

فلسطين اليوم

أعلنت جماعة الحوثي اليوم، الإثنين، عن قصف أميركي بريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي الخاضع لسيطرتها غرب اليمن.

وأورد إعلام تابع للحوثيين، أن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارة مطار الحديدة الدولي"، من دون تفاصيل إضافية.

مما يذكر أن الحديدة مطلة على البحر الأحمر، وهي إحدى أهم محافظات اليمن كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ويضم المطار مدرجا بطول 3 كيلومترات، وقبل الصراع بين الحكومة والحوثيين قبل نحو 10 سنوات، كان يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليا بسبب تداعيات الصراع.

ولم يصدر أي تعليق من جانب واشنطن أو لندن بشأن استهداف المطار.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان مساء الأحد، تدمير طائرة مسيرّة للحوثيين في خليج عدن.

و"تضامنا مع غزة"، التي تتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وردا على شن واشنطن ولندن ضمن تحالف، منذ مطلع العام الجاري، غارات على "مواقع للحوثيين" باليمن، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.