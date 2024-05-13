المغرب: مسيرات تضامنية ومطالبات بحماية الفلسطينيين ومنع التهجير

فلسطين اليوم

شهدت مدن وقرى في المغرب، منها المحمدية والدار البيضاء والقنيطرة وأزمور والمحمدية (غرب)، مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وطالب المتظاهرون بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، في وقت تواصل فيه إسرائيل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ أسبوع أمام هذه المساعدات.

وردد المحتجون هتافات تطالب بحماية الفلسطينيين في غزة، ومنع "إسرائيل" من تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين وصور المتحدث باسم "كتائب القسام" - الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، ورددوا هتافات منها "يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أميركان".

كما هتفوا "تحيا الحركة الطلابية"، في إشادة بالحراك المناهض في جامعات غربية للحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ورفعوا لافتات كتب عليها: "كلنا غزة".

وأشادوا، في الوقفات التي دعت إليها جهات منها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والجبهة المغربية لدعم فلسطين، بمظاهرات الطلاب في جامعات غربية رفضا للحرب على غزة.

وحذر المحتجون من أي استهداف إسرائيلي لمدينة رفح (جنوب)، وطالبوا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بينما تواصل إسرائيل منذ أسبوع إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام المساعدات.