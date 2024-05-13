هيئة المعابر: الإفراج عن 76 أسيرًا شرق دير البلح

فلسطين اليوم

أفرج جيش الاحتلال صباح اليوم الإثنين، عن عدد من أسرى قطاع غزة كان اعتقلهم في مناطق متفرقة خلال عدوانه المستمر على القطاع.

وقال المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في غزة هشام عدوان، إن جيش الاحتلال أفرج عن 76 أسيرًا شرق دير البلح، ووصولهم لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأضاف عدوان، أنه عرف من بين الأسرى الذين أفرج عنهم اليوم شرق دير البلح، وهم: "محمد فرج أبو بيض، سامي خميس الغولة، إسماعيل أحمد الصفدي، أسامة إسماعيل الصفدي، محمد شحدة الشنار، قاسم محمد أبو عصر، ماجد جندية، نسين السلطان، الدكتور كامل كشكو، الدكتور نهاد عابد، ⁠باسم أحمد أبو طعيمة، ⁠مؤمن شعبان الطيف".