طائرات الاحتلال تشن غارات على بلدات في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

تجدد قصف الاحتلال، اليوم الإثنين، على بلدات ومناطق في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدة ميس الجبل، كما تعمل على تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة.

وأضافت أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة شيحين أثناء تفقد بعض الأهالي منازلهم، والعمل على نقل بعض حاجاتهم، بعد التنسيق مع قوات" اليونيفيل "وبمؤازرة من دورية للجيش اللبناني، دون وقوع إصابات.