وزارة الصحة: ساعات تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين، من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة خلال ساعات، نتيجة إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ أسبوع.

وقالت الوزارة في تصريحٍ مقتضب، إنّ "ساعات تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة؛ نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين".

وقبل أيام أكدت منظمة الصحة العالمية أنّ النظام الصحي في قطاع غزة سينهار تماما بحال توقف تدفق الوقود إثر إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأوضحت أنها تخزن الإمدادات الصحية في مختلف المستشفيات، والمستشفيات الميدانية، ومناطق معينة، مستدركةً: "بدون وقود سيتوقف كل ما يتم في مستشفياتنا، ولن يعد من الممكن إجراء العلاجات المنقذة للحياة هنا (غزة)".

وشددت "الصحة العالمية" أنه "بدون وقود، سوف ينهار نظام الرعاية الصحية بالكامل"، مشيرةً إلى أنّ تدمير الوصول إلى نظام الرعاية الصحية "سيكون كارثيا على الجميع".

وفي 5 مايو/ أيار الجاري، أغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، فيما تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر لليوم السابع بعد أن أعلنت السيطرة عليه صباح يوم الثلاثاء الماضي.

ومنذ إغلاق المعبرين، لا تدخل أي مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.