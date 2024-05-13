مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 62 آخرين في غزة منذ الجمعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 من جنوده وإصابة 62 آخرين، منذ يوم الجمعة الماضية وحتى صباح اليوم الاثنين، في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أفاد جيش الاحتلال يوم السبت، بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة مع المقاومة في حيّ الزيتون شرقي مدينة غزة، كما أُصيب 50 جنديًا بجراح مختلفة خلال يومين.

ويوم الجمعة الماضية، أقر الاحتلال بمقتل 4 جنود من لواء "ناحال" وإصابة 12 آخرين، بعد تفجير كتائب القسام، حقل ألغام في ثكنة عسكرية إسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وكان من أبرز بين المصابين في غزة، نائب رئيس وحدة مفتش المنظومة الأمنية، العقيد يوغيف بار شاشيت، الذي أُصيب بجراح متوسطة الجمعة الماضية، أثناء وجوده في غرفة العمليات المتقدمة للواء "الناحال" في حي الزيتون.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنّ العقيد يوغيف بار شاشيت نقل لتلقي العلاج الطبي في المستشفى بعدما أصيب بشظية في منطقة الزيتون، وهو أكبر ضابط يُصاب في القتال داخل القطاع منذ بداية الحرب.

ومنذ أيام تشهد عدة مناطق في قطاع غزة اشتباكات واسعة وعنيفة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، على وقع تقدم الآليات الإسرائيلية ومواصلة الجرائم بحق المواطنين في منازلهم وأماكن نزوحهم.