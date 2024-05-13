الهلال الأحمر: الإفراج عن اثنين من طواقمنا بغزة بعد اعتقال 49 يومًا

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، عن اثنين من طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد اعتقال دام 49 يومًا، على معبر "كوسيفيم" العسكري.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر في تصريح، أن الاحتلال أفرج عن اثنين من طواقم إسعاف الجمعية وهما: ضابط الإسعاف باسم أحمد عبد الخالق أبو طعيمة، والمسعف المتطوع مؤمن شعبان الطيف بعد اعتقال دام 49 يومًا".

وأوضحت الجمعية أنه تم اعتقالهما خلال الاقتحام الثاني لمستشفى الأمل في خانيونس جنوب قطاع غزة، أثناء عملهم داخل المستشفى بتاريخ 24/03/2024.

وأشارت إلى أن طواقم الجمعية قامت باستلامهما عند معبر "كوسيفيم" العسكري"، لافتة إلى أنه "بذلك يتبقى 4 من طواقم الجمعية ما زالوا معتقلين ومجهولي المصير حتى اللحظة".