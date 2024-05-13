تواصل حراك الجامعات الداعم لغزة واتفاق لقطع الروابط مع مؤسسات الاحتلال

فلسطين اليوم

توصلت إدارة جامعة "جونز هوبكنز" في ولاية ماريلاند الأميركية إلى اتفاق مع الطلاب لفض اعتصامهم المستمر منذ نحو أسبوعين دعما لغزة مقابل قطع الروابط مع مؤسسات الاحتلال.

وأكد الطلاب أن الاتفاق يتضمن جدولا زمنيا ملزما لإدارة الجامعة لقطع جميع روابطها مع"إسرائيل" معتبرين ذلك انتصارا كبيرا لهم على غرار ما حدث في جامعات أخرى مثل "براون" و"نورث إيسترن".

ورغم إنهاء الاعتصام نظّم الطلاب مظاهرة ومسيرة جديدة إلى منزل رئيس الجامعة للتأكيد على مواصلة حراكهم بأشكال وصيغ مختلفة.

وتعد جامعة جونز هوبكنز واحدة من أكثر الجامعات الأميركية استثمارا في شركات الاحتلال.

يأتي ذلك، بينما غادر عشرات الطلاب حفلا للتخرج الأحد وأطلقوا صيحات الاستهجان خلال تسليم دكتوراه فخرية للممثل الكوميدي جيري ساينفيلد الذي أعرب عن دعمه لإسرائيل، حسبما أظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، في حلقة جديدة من التحركات المؤيدة لحقوق الفلسطينيين التي تشهدها الجامعات الأميركية.

وبدأت هذه التحركات الطالبية الدولية في خضم العدوان الإسرائيلي على غزة، قبل بضعة أسابيع في الولايات المتحدة، الحليف الدبلوماسي والعسكري الأول للكيان الإسرائيلي.

وتُظهر صور على الإنترنت طلابا في جامعة ديوك المرموقة يحتجون ضد النجم الأميركي ساينفيلد الذي أثارت مواقفه الأخيرة المؤيدة للاحتلال انتقادات.

وكان بعض الطلاب يحملون العلم الفلسطيني في حين سُمعت صيحات استهجان، مما أجبر رئيس الجامعة فنسنت برايس على أن يوقف لفترة وجيزة كلمة له، بينما كان ساينفيلد واقفا إلى جانبه.

وهزت الحركة المؤيدة للفلسطينيين الولايات المتحدة، واتهم البعض الطلاب بمعاداة السامية، بينما دعا آخرون إلى احترام حرية الشباب في التعبير.

ويطالب هؤلاء الطلاب خصوصا جامعاتهم بقطع العلاقات مع الشركات والمؤسسات التي تشارك في حرب الاحتلال واحتلاله الأراضي الفلسطينية.