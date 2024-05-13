شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ220، مستهدفاً المدنيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وتسجيل عدّة إصابات.

وأدى القصف الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، إلى ارتقاء 4 فلسطينيين بينهم طفلة، في حي البرازيل جنوبي شرقي مدينة رفح.

وارتقت شهيدة وأصيب 10 آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية على منزل بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث أفاد مراسل الميادين بوصول جرحى إلى مستشفى المعمداني من جراء القصف الإسرائيلي على حي الزيتون والشعف.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون شهداء جراء استهداف الاحتلال لشارع النزهة، كما استشهد وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي على شارع القدس، وذلك في جباليا البلد.

وأطلقت طائرات "الكواد كابتر" الإسرائيلية النار في منطقة قليبو والشيخ زايد، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة منصور في شارع المدارس بمخيم جباليا.

وشن الاحتلال سلسلة غارات استهدفت 3 منازل وسط مخيم جباليا.

وأصيب عدد من المدنيين في قصف مدفعي للاحتلال استهدف مناطق مختلفة في المخيم، واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق سكنية مكتظة في بلوك 2، وبلوك 4 من المخيم.

وبالتزامن مع القصف الجوي والمدفعي، تواصل آليات الاحتلال محاولات التقدّم إلى وسط المخيم، وتطلق النار بكثافة على مراكز إيواء فيه مجبرةً مئات النازحين على المغادرة.

كذلك استهدفت قوات الاحتلال سيّارات الإسعاف التي تتحرّك داخل مخيم جباليا للوصول إلى الإصابات.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة في غزّة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35034، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.