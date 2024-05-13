هاليفي: أتحمل مسؤولية فشل "الجيش" الإسرائيلي في 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أقرّ رئيس أركان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بتحمّله مسؤولية فشل "الجيش" في التصدي لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد تحمّل هاليفي مسؤولية هذا الفشل بصفته في المنصب يوم تنفيذ ملحمة "طوفان الأقصى".

وفي ظل استمرار الحرب على غزة لأكثر من 7 أشهر دون تحقيق أهداف الاحتلال المعلنة بشأن "القضاء على المقاومة" وإعادة الأسرى الإسرائيليين،قال هاليفي للإسرائيليين: "أنا الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها، وإلى المواقع التي أسروا منها".

وأضاف هاليفي، في كلمة أمام المستوطنيين، "أنا مسؤول عن الإجابة على الأسئلة التي تقلقكم"، كاشفاً أنّ "إسرائيل" تدفع ثمناً في هذه الحرب على غزة.

وأمس، قدّم المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس "الأمن القومي" التابع للاحتلال الإسرائيلي، يورام حِمو، استقالته من المنصب.

وأوضحت القناة "السابعة" العبرية، أنّ حِمو مسؤول عن متابعة سياسة "اليوم التالي في غزة"، مشيرةً إلى أنّه سيعلن مغادرته المنصب بسبب عدم التقدم في معالجة هذه المسألة.

وفي السياق، أكدت قناة "كان" العبرية أنّ استقالة حِمو "جاءت على خلفية عدم اتخاذ المستوى السياسي لقرارات بشأن قضية اليوم التالي في غزة".

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، استقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون حاليفا، على خلفية فشله في كشف عملية السابع من أكتوبر 2023.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد حذّرت، في الفترة الماضية، من استقالات بالجملة بعد استقالة حاليفا، بسبب الفشل في 7 أكتوبر وعدم تحقيق أي هدف من الأهداف المعلنة للحرب على غزة.