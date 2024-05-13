الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

فلسطين اليوم

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز أمام المتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بحدوث أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.

ويشهد الحاجز الذي يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الفلسطينية، ويعد منفذا أساسيا إلى الأغوار، منذ أشهر تشديدا وتفتيشا للمركبات، وإجراءات مشددة.