بيان إحصائي: عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ نكبة عام 1948

فلسطين اليوم

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، إنّ عدد الفلسطينيين في فلسطين وخارجها تضاعف نحو 10 مرات منذ نكبة عام 1948.

وأضاف الجهاز في بيان أنه "على الرغم من تهجير نحو مليون فلسطيني في العام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب حزيران/يونيو 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية العام 2023".

وتابع بأنّ "5.55 ملايين منهم يقيمون فـي دولة فلسطين، ونحو 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو 6.56 ملايين فلسطيني، ونحو 772 ألفاً في الدول الأجنبية".

وأردف بالقول: "وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية نحو 7.3 ملايين فلسطيني، في حين يقدّر عدد اليهود نحو 7.2 ملايين مع نهاية العام 2023، مما يعني أنّ عدد الفلسطينيين يزيد عن عدد اليهود في فلسطين التاريخية".

وأشار إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يستغل أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية".

كذلك، يستعرض البيان بعض الأحداث الذي شهدتها النكبة التي رحل أو أُجبر على الرحيل بسببها مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم.

وجاء في البيان أنه "تم تشريد ما يزيد عن مليون فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948".

وأوضح أنه في عام 1948 "سيطر الاحتلال الإسرائيلي على 774 قرية ومدينة فلسطينية، 531 منها تم تدميرها بالكامل، فيما تم إخضاع المتبقية إلى كيان الاحتلال وقوانينه".

وأضاف أنّه "صاحبَ عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدّت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني".

وبشأن أعداد القتلى الفلسطينيين في الصراع المستمر مع "إسرائيل" منذ 76 عاماً، قال البيان إنّ "ما يزيد عن 134 ألفاً استشهدوا دفاعاً عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 1948".

وتابع بأنّ "عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى 30 نيسان/أبريل 2024 بلغ نحو 46500 شهيد، كما أنّ هناك نحو 35 ألف شهيد خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى السابع من أيار/مايو 2024".

وأفاد البيان بأنّ بين الضحايا في غزة "أكثر من 14873 طفلاً و9801 امرأة، إلى جانب أكثر من 141 صحافياً، فيما يعتبر أكثر من 7000 مواطن في عداد المفقودين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة".

وفي ما يخص الضفة الغربية، فقد ارتقى فيها 492 شهيداً منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب البيان.