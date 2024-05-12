استطلاعات إسرائيلية: صفقة الأسرى أولوية على الحرب.. وتشاؤم بشأن مستقبل "إسرائيل"

فلسطين اليوم

كشفت مجموعة استطلاعات رأي ودراسات حول توجهات الجمهور الإسرائيلي، أنّ الغالبية الإسرائيلية تؤيّد صفقة تبادل أسرى على العمل العسكري، كما أظهرت الاستطلاعات أنّ الجمهور "أقلّ ثقةً بتحقيق النصر، وأقّل تفاؤلاً أيضاً بمستقبل إسرائيل".

وأكّد معهد الديمقراطية الإسرائيلي أنّ "غالبية الإسرائيليين يعتبرون صفقة الأسرى أولوية وطنية أعلى من العمل العسكري في رفح".

وأوضح المعهد أنّ ما نسبته 56% من الإسرائيليين، يرون أنّ صفقة الأسرى يجب أن تكون أولوية قصوى بالنسبة لـ"إسرائيل"، في حين يوافق 37% على أنّ العمل العسكري في رفح يجب أن يكون على رأس الأولويات.

وبحسب التوجهات السياسية فإنّ "أغلبية كبيرة من اليسار (92.5%)، وفي الوسط (78%) ترى أنّ صفقة إطلاق سراح الأسرى هي الأولوية القصوى.

بينما يرى (55%) من اليمين الإسرائيلي أنّ العمل العسكري في رفح هو الأولوية القصوى. ومع ذلك، حتى بين الناخبين اليمينيين هناك فجوات كبيرة.

وأشار المعهد إلى أنّ ناخبي "الليكود" مُنقسمون، حيث أعطى (48.5%) الأولوية للعمل العسكري، و(44%) أعطوا الأولوية للتوصّل إلى اتفاقٍ لإطلاق سراح الأسرى.

كما أوضح استطلاع للقناة "13" الإسرائيلية، أنّ (52%) من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أنّ "عملية واسعة النطاق في رفح لن تحقق نصراً كاملاً، ويعتقد (44%) أنّ نتنياهو غير مهتم بصفقة تبادل الأسرى، ويرى (56%) أنّ بقاء نتنياهو السياسي الشخصي أهم بالنسبة له من أيّ اتفاق".

وأظهر استطلاعٌ للرأي أجرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أنّ الجزء الأكبر - أي ما يقرب من نصف الإسرائيليين - يؤيدون صفقة تبادل أسرى والتي تنطوي على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مُقابل نهاية كاملة للحرب، وإطلاق سراح الآلاف من الفلسطينيين.

ولفتت دراسة استقصائية لمعهد "سياسة الشعب اليهودي" إلى أنّ الإسرائيليين "أقل تفاؤلاً وأقل ثقةً بالنصر".

ووفق مؤشر الدراسة، فإنّ هناك انخفاضاً كبيراً في تفاؤل الجمهور الإسرائيلي بشأن مُستقبل "إسرائيل"، كما لم تعدّ غالبية الجمهور الإسرائيلي مُتأكّدة من قدرة "إسرائيل" على تحقيق النصر في الحرب على قطاع غزّة.

ووجدت الدراسة انخفاضاً غير عادياً في نسبة الإسرائيليين الواثقين في تحقيق النصر، من (74%) في تشرين الأول/أكتوبر إلى (38%) فقط في أوائل أيار/مايو الجاري.

ويظهر المؤشر أيضاً، أنّه منذ كانون الثاني/يناير هذا العام، حدث تأكّل في درجة التفاؤل بين الإسرائيليين بشأن مستقبل "إسرائيل". وأعرب (63%) فقط من الإسرائيليين عن تفاؤلهم بدرجةٍ أو بأخرى بشأن مستقبل "إسرائيل"، مقارنةً بـ (75%) في كانون الثاني/يناير من هذا العام.