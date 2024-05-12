إعلام إسرائيلي: تأثيرات غير مألوفة لـ7 أكتوبر بين أفراد "الجيش" .. و10 حالات انتحار

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن 10 من ضباط وجنود "جيش" الاحتلال قام بالانتحار، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، موضحةً أنّ جزءاً منهم انتحر خلال المعارك في المستوطنات في منطقة غلاف قطاع غزة.



ونقلت الصحيفة عن خبراء أن معظم حالات الانتحار في "الجيش" هي في صفوف جنود شُبّان، والذين أكّدوا وجود "تأثيراتٍ غير مألوفة لـ7 أكتوبر على الصعيد النفسي لأفراد الجيش".

وتابعت أنّه بشكل مفاجئ تعيّن على "الجيش" التعامل مع ميول للانتحار في أوساط جنود وضباط في الخدمة العسكرية الدائمة وفي الاحتياط في الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم.



وتناولت الصحيفة حالة أحد الذين انتحروا، وهو ضابط في الخدمة الدائمة، كاشفةً أنّه قد عُثر عليه في سيارته بعد أن أطلق النار على نفسه، بعد أسبوعين فقط من عملية "طوفان الأقصى".



وبحسب "الجيش" الإسرائيلي، فإنه "لم يتمّ التوصّل إلى وجود قاسم مشترك بين حالات الانتحار هذه وبين ما حدث في 7 أكتوبر، إلا أن أفراد عائلة وجنود زملاء لهم أفادوا بأن قسماً من الجنود القتلى "عانوا من ضائقة نفسية بعد هذا التاريخ".

وفيما تشير معطيات "الجيش" الإسرائيلي إلى انتحار عشرة جنود وضباط، منذ بداية الحرب وحتى 11 أيار/مايو الجاري، "لكن الجيش يرفض ذكر أي أسماء نُشرت، بما في ذلك تفاصيلهم".



ووفق معطيات "الجيش" الإسرائيلي فإنه تمّ الإعلان عن مقتل 620 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب على غزة، لكن الصحيفة أشارت إلى أن عدد الجنود القتلى في سجلات الجيش هو 637، وبين الجنود الـ17 جنود قُتلوا في حوادث طرق وآخرين أقدموا على الانتحار ولم يُعلن عن مقتلهم.



ولفتت الصحيفة إلى أن "الجيش" الإسرائيلي أخفى في الماضي معطيات حول انتحار جنود، ورفض "الجيش" طوال السنين الماضية الكشف عن معطيات حول عدد الجنود الذين انتحروا، واستمرّ في التعتيم على هذا الموضوع.



وأضافت أنه بعد أن قدّمت طلباً للحصول على معطيات بهذا الخصوص بموجب قانون حرية المعلومات، تبيّن أنه منذ العام 1973 انتحر 1227 جندياً، لكن "الجيش" يدّعي أنه لا توجد بحوزته معلومات عن سنوات سابقة.

يُشار إلى أنّ الإعلام الإسرائيلي كان قد تحدّث، في وقتٍ سابق، عن وجود خشية لدى قيادة "الجيش" الإسرائيلي من أعداد الجنود الذين سيعانون مشاكل نفسية أعمق، ولا سيما اضطراب ما بعد الصدمة.

وكانت عدّة وسائل إعلام إسرائيلية تناولت التأثير النفسي السلبي للحرب على جنود الاحتلال، وعن ارتفاع الطلبات بشكل كبير للحصول على مساعدة نفسية.

وأفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية، بخضوع أكثر من 3 آلاف جندي تقريبًا، لمعاينات طبية لدى ضباط الصحة النفسية في "الجيش" الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.