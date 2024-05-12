مقرر أممي: لم أر أبدا "فظائع صادمة" كالتهجير القسري للفلسطينيين برفح

فلسطين اليوم

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال إنه لم يسبق له رؤية "مثل هذه الفظائع الصادمة" تعليقا على تهجير المدنيين برفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور للمقرر الأممي عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، حول التهجير القسري للفلسطينيين في رفح على يد إسرائيل.

وقال راجاجوبال: "خلال أكثر من 30 عاما من الأبحاث والتعامل مع المجتمعات التي تعاني من النزوح لم أر أبدا فظائع صادمة مثل هذه".

ولفت المقرر الأممي إلى اضطرار أجيال من الفلسطينيين إلى النزوح لمرات عدة.