رئيس بلدية النصيرات يحذر من أزمة إنسانية بسبب نفاذ الوقود خلال 48 ساعة

فلسطين اليوم

حذر رئيس بلدية النصيرات -وسط قطاع غزة- إياد مغاري، من وقوع أزمة إنسانية بسبب نفاذ الوقود خلال 48 ساعة.

وقال رئيس البلدية في تصريح صحفي، اليوم الأحد: أن خدماتها الأساسية ستتوقف خلال 48 ساعة، بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، وبالتالي توقف ضخ المياه في الشبكة وطفح مياه الصرف الصحي، وتكدس النفايات في الشوارع، مما ينذر بحدوث مكاره صحية وبيئية خطيرة.

وحملت البلدية الاحتلال الاسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن أية كارثة إنسانية ستقع في أية لحظة بسبب نفاذ الوقود، وهذه جريمة حرب تتنافى مع كافة القوانين الدولية والإنسانية".

وطالبت "كل المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل والسريع لتوريد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي وآليات جمع وترحيل النفايات، خاصة وأن النصيرات باتت تعج بأكثر من 300 ألف نازح من مختلف أنحاء قطاع غزة".

يذكر أن قوات الاحتلال أعلنت سيطرتها على معبر رفح الحدودي مع مصر، الثلاثاء الماضي، وأغلقته أمام المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع بشكل كامل، إضافة إلى استمرار إغلاقه معبر كرم أبو سالم التجاري منذ الأسبوع الماضي.