لازاريني: ادعاءات "إسرائيل" بوجود مناطق آمنة في غزة "كاذبة ومضللة"

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني اليوم الأحد: إن "ادعاءات إسرائيل بوجود مناطق آمنة بغزة "كاذبة ومضللة".

وأعرب لازاريني، عبر منشور على منصة إكس، عن قلقه إزاء التهجير المستمر للفلسطينيين من منازلهم، مشيرا إلى عدم وجود مناطق آمنة في غزة.

وأضاف لازاريني أن "السلطات الإسرائيلية تواصل إصدار أوامر التهجير القسري المعروفة أيضًا باسم أوامر إخلاء المناطق السكنية، وهذا يجبر الفلسطينيين في رفح على الفرار إلى أي مكان".

وأشار إلى إنه "منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتقل معظم سكان غزة عدة مرات، وبحثوا بشدة عن الأمان الذي لم يجدوه قط"، مشددا على أن ادعاءات إسرائيل بوجود مناطق آمنة بغزة "كاذبة ومضللة"، و"لا يوجد مكان آمن في غزة".

وكانت "الأونروا" قالت في وقت سابق: إن "نحو 300 ألف فلسطيني نزحوا الأسبوع الماضي من رفح بحثا عن مكان آمن وسط ظروف معيشية فظيعة".