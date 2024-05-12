مصر تعتزم الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" ضد "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية لالتزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد أن "التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة"، مضيفة أن "ممارسات إسرائيل خلقت أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة".

وطالب البيان "إسرائيل" بالامتثال لالتزاماتها "باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في القطاع".

كما جدّدت الخارجية المصرية مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، بحسب البيان.

وأمس نقل وسائل إعلام عن مصدر رفيع المستوى قوله إن القاهرة رفضت التنسيق مع "إسرائيل" في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب “التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف.

يذكر أن دولة جنوب إفريقيا تقدمت بدعوى لمحكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وقد أعلنت المحكمة قبول الدعوى وأمرت "إسرائيل" تنفيذ إجراءات احترازية لكنها لم تلتزم، واستمرت في عدوانها ضد قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي.