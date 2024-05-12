"هآرتس": 10 حالات انتحار في صفوف الجيش منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن 10 ضباط وجنود في جيش الاحتلال انتحروا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جزء منهم خلال المعارك في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء ضالعين في هذا الموضوع قولهم إن معظم حالات الانتحار في الجيش هي في صفوف جنود شبان، لكن هناك تأثيرات غير مألوفة لـ7 أكتوبر، "وفجأة تعين على الجيش التعامل مع ميول للانتحار في أوساط جنود وضباط في الخدمة العسكرية الدائمة وفي الاحتياط في الثلاثينات والأربعينات من أعمارهم".

وأشارت الصحيفة إلى أحد الذين انتحروا هو ضابط في الخدمة الدائمة، عُثر عليه في سيارته بعد أن أطلق النار على نفسه، بعد أسبوعين من عملية "طوفان الأقصى".