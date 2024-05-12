الصحة: 63 شهيدًا و114 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، يوم الأحد، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدًا و114إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تصريح مقتضب وصل وكالة "صفا"، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35034 شهيدًا و78755 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.