الاحتلال يهدم 3 منازل قيد الانشاء قرب النويعمة شمال أريحا

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، ثلاثة منازل، قرب قرية النويعمة شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وشرعت بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء لعدد من أفراد عائلة الخرابشة (عرب الرشايدة).

ونفذت سلطات الاحتلال خلال نيسان/ ابريل الماضي 28 عملية هدم، طالت 33 منشأة، بينها 8 منازل مأهولة، و3 غير مأهولة، و5 منشآت زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس وطولكرم وأريحا والخليل، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.