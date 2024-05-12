جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد رمانة

فلسطين اليوم

شيعت جماهير نابلس، اليوم الأحد، جثمان الشهيد سامر رمانة إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، باتجاه منطقة الدوار، ومن ثم إلى المقبرة الشرقية ليوارى الجثمان الثرى.

وكانت وزارة الصحة، أعنت صباح اليوم استشهاد الشاب سامر ناصر رمانة (27 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس إثر مواجهات اندلعت في مخيم بلاطة، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.