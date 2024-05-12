غوتيريش يجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صباح اليوم الأحد، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجب إدخال زيادة فورية "وغير مشروطة" في المساعدات الإنسانية لغزة. مؤكدًا أن "الحرب في غزة تتسبب في معاناة إنسانية مروعة".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار لن يكون سوى لطريق العودة من الدمار والصدمة اللذين خلفتهما الحرب".