رئيس كولومبيا لنتنياهو: جرائمكم في غزة تضعكم بالخانة نفسها مع الذين قتلوا اليهود في أوروبا

فلسطين اليوم

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إنّ التاريخ سيُسجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أنّه مرتكب للإبادة الجماعية.

وأضاف بيترو، متوجهاً إلى نتنياهو، أنّ إلقاء القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء "لا يجعلك بطلاً، بل يضعك في الخانة نفسها إلى جانب أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا".

وشدّد الرئيس الكولومبي على أنّ الإبادة الجماعية تبقى إبادة جماعية بغض النظر عن الديانة، داعياً نتنياهو إلى محاولة وقف المذبحة "على الأقل".

تصريحات بيترو جاءت رداً على كلام نتنياهو، الذي قال فيه إنّ "إسرائيل لن تتلقى محاضرات من أحد "المعادين للسامية" والمؤيدين لحركة حماس".

وخلال 7 أشهر من حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزّة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 34971، والجرحى إلى 78641، وفق آخر أرقام نشرتها وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، بينما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل "جيش" الاحتلال غاراته على مناطق القطاع كافة، موسّعاً عدوانه في شماليّ غزّة وجنوبيّها، ومستهدفاً منازل المدنيين وأماكن وجود النازحين.

وعلى صعيد الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع، أطلقت جهات أممية تحذيراتها بسبب نفاد الوقود والمخزونات الغذائية خلال أيام، في ظل سيطرة الاحتلال على معبر رفح.

وأكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنّ "ما يحدث حالياً في قطاع غزة يُعَدّ تجاوزاً لكل الخطوط الحمر".