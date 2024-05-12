مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

يشار إلى أن جماعات من المستوطنين المتطرفين تدعو إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى بعد غد الثلاثاء، ورفع أعلام الاحتلال داخله احتفالا بما يسمى "يوم الاستقلال".