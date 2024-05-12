الاحتلال يهدم منزلين شمال الخليل بذريعة البناء بدون ترخيص

فلسطين اليوم

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد منزلين، في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمالي الخليل بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان في بيت أمر، يوسف ابو ماريا، بأن قوات الاحتلال دهمت صباح اليوم منطقة بيت زعتة برفقة عدد من الجرافات وهدمت منزلاً يعود للاسير نديم صبارنة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأشار أبو ماريا إلى أن جنود الاحتلال أجبروا سكان المنزل البالغ مساحته ١٥٠ متر مربع، على اخلاءه قبل مباشرة عملية الهدم التي طالت منزل الأسير صبارنة، المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام.

وذكر المصدر أن الاحتلال أخطر أصحاب عدد من المنازل في تلك المنطقة المصنفة ج بالهدم ووقف البناء بذريعة عدم الترخيص، والتي كانت سبباً في هدم مئات المنازل والمنشأت في الضفة الغربية.

كما هدم الاحتلال منزلاً آخر قرب مخيم العروب شمالي الخليل يعود للمواطن ابراهيم محمود ابو مارية.