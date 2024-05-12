قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية وتعتقل عدداً من الشبان

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الأحد- حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي بيت لحم، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة مراح رباح (جنوب)، وعرف من المعتقلين: الأسير المحرر خالد إبراهيم الشيخ، والأسير المحرر مراد محمود الشيخ، والشبان إبراهيم يوسف الشيخ، ومسلم خليل قاسم الشيخ ، ومحمد ذياب الشيخ ومجاهد علي قاسم الشيخ.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الأحد، بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوب صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وهاجم مستوطنون منزلا وحطموا نوافذه على أطراف بلدة سنجل شمال رام الله، فيما تصدى الأهالي لهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قبيا غرب رام الله واعتقلت المحرر علي محمد غيظان وبهاء دلول بعد اقتحام منزليهما والاعتداء عليهما بالضرب.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من مدينة أريحا على حاجز أقامته شمال المدينة.

وأفاد مدير نادي الأسير في اريحا عيد براهمة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد ورامي صالح محمد سليمان، من مدينة أريحا، على حاجز أقامته على طريق المعرجات شمال غرب أريحا.وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، شابا من قرية فقوعة شمال شرق جنين، واقتحمت عدة قرى وبلدات في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم علي أبو عيد من فقوعة، بعد اقتحام القرية.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى جلبون، وعربونة، وفقوعة، وعرانة، ودير غزالة، وزبوبا، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب: إن قوات الاحتلال لا تزال تستولي على منزل ومغسلة للمواطن رافع رفيق أبو الرب، لليوم الحادي والعشرين على التوالي.